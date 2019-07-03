معسكر الزمالك في قبرص.. مصطفى فتحي يعود للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

واصل نادي الزمالك استعداداته لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر قبل نهاية الشهر الجاري عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويُعسكر نادي الزمالك في قبرص للوصول إلى أعلى درجة استعداد ممكنة قبل خوض أخر ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره النادي الأهلي.

وشهد مران الأبيض عودة اللاعب مصطفى فتحي بعد أن كان قد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الظهور في أغلب فترات الموسم الممتد إلى فترة الصيف.

ومن جانبه اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق مع اللاعبين وطالبهم بأن يشعروا بالفخر لأنهم يلعبون لنادي كبير هدفه دائماً حصد البطولاتن مشدداً على ضرورة حصد 9 نقاط من مباريات الدوري المتبقية من أجل الفوز بالبطولة.

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وأشرف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال على التدريبات البدنية للفريق، واختص خالد جلال بمنح بعض التعليمات الفنية والخططية لفريقه من أجل تنفيذها لاحقاً في المباريات.

ويستمر الزمالك في معسكر قبرص لمدة 13 يوماً يخوض خلالها 4 مباريات ودية قبل أن يعود إلى القاهرة لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي خاض 34 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب 32 مباراة.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.