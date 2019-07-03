اجتماع اللجنة القانونية بالأهلي لدراسة موقفهم بشأن الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

تعقد اللجنة القانونية بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم الأربعاء، من أجل دراسة الخطوات المقبلة بعدما انعدمت الجدوى من الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري الممتاز بعد بطولة أمم إفريقيا.

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن شكوى الأهلي للجنة التسوية لم تُرفض لكن تم تأجيلها لما بعد كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي جعلها بلا جدوى.

وطلب الأهلي من لجنة التسوية إلزام اتحاد الكرة بانهاء بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، و19 يوليو.

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وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الاستشارية داخل لجنة التسوية لم ترفض حيث تم احالة شكوى الأهلي لهيئة المحكمين للفصل فيها وطالبت النادي الأهلي بتعديل شكواه

وتعقد اللجنة القانونية بالنادي الأهلي اجتماعها في الوقت الحالي لتتخذ القرار المناسب في هذا الشأن، بعد القرار الأخيرة من لجنة التسوية.

ويتبقى للأهلي مبارتان في الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب والزمالك، وكان قد أعلن في وقت سابق رفضه خوض أي مباراة في البطولة بعد بطولة أمم إفريقيا.