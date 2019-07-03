مفاجآت بقائمة فرانس فوتبول للأفضل بكأس الأمم.. لاعب مصر وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اختارت مجلة فرانس فوتبول أفضل 20 لاعبا في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

واختتم دور المجموعات مساء الثلاثاء، لتبدأ مرحلة المواجهات الإقصائية يوم الجمعة بمواجهتي المغرب وبنين، وأوغندا والسنغال في دور الـ16.

ولم يضم قائمة الأفضل سوى لاعب مصري وحيد، وهو محمود حسن "تريزيجية" الذي حل في المركز الخامس، فيما تواجدت الجزائر بـ6 لاعبين، ومنتخب مدغشقر الحصان الأسود للبطولة بـ3 لاعبين.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

وجاءت قائمة الأفضل بالترتيب كالتالي:

عيسى ماندي لاعب المنتخب الجزائري .. 7.5 درجة

إسماعيلا سار لاعب المنتخب السنغال .. 7 درجات

بغداد بونجاح لاعب المنتخب الجزائري.. 7 درجات

يوسف بلايلي لاعب المنتخب الجزائري.. 7 درجات

محمود تريزيجية لاعب المنتخب المصري .. 6.67 درجات

إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري .. 6.67 درجات

كارلوس لاعب منتخب مدغشقر.. 6.67 درجات

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بونجاني زونجو لاعب جنوب إفريقيا.. 6.5 درجات

ادريسا جاي لاعب المنتخب السنغالي .. 6.5 درجات

يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر .. 6.5 درجات

مايكل بوتي لاعب منتخب بنين.. 6.5 درجات

رياض محرز لاعب منتخب الجزائر.. 6.5 درجات

بابا عبدالرحمن لاعب المنتخب الغاني.. 6.5 درجات

كينيث أومارو لاعب المنتخب النيجيري.. 6.5 درجات

جيهانا أومولو لاعب المنتخب الكيني.. 6.5 درجات

أداما تراوري لاعب المنتخب المالي.. 6.5 درجات

يوسف المساكني لاعب المنتخب التونسي.. 6.5 درجات

توماس فونتين لاعب منتخب مدغشقر.. 6.33 درجات

رومان سايس مدافع المغرب.. 6.33 درجات

إبراهيم أمادا لاعب مدغشقر.. 6.33 درجات