خاص.. أحمد مرتضى ينوي الترشح على عضوية مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: ينوي أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الترشح على مقعد العضوية في الانتخابات التكميلية المقبلة. وسبق وأعلن رئيس نادي الزمالك، عن استعداد الإدارة لدعوة الجمعية العمومية من أجل انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة. وصرح المصدر لـ"الخليج 365" بأن أحمد مرتضى ينوي الترشح على مقعد العضوية، وليس مقعد أمين الصندوق. ومن المقرر أن تكون الانتخابات التكميلية على مقاعد أمين الصندوق و3 أعضاء لمجلس الإدارة.

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