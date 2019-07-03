محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ما تردد بشأن طلبه لمبلغ 120 مليون جنيه من نادي الزمالك مقابل التنازل عن حارسه محمد أبوجبل.
ويتواجد محمد أبوجبل في الوقت الحالي مع منتخب مصر للتدريب فقط بعد إصابة محمود عبدالرحيم "جنش" بقطع في وتر أكيليس.
وكتب فرج عامر من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" "سموحة لم يطلب ١٢٠ مليون جنيه من الزمالك مقابل التنازل عن نجمه محمد أبوجبل كما يتردد".
واختتم "الزمالك من الأساس لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أبوجبل".
وسبق وعلم "الخليج 365" من خلال مصدر بنادي الزمالك، أن هناك اتجاهًا للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة ينفي طلبه "الخيالي" من الزمالك مقابل أبوجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.