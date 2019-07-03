بالصور.. جولة ترفيهية لمنتخب بنين بقناة السويس عقب التأهل لدور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، بعثة منتخب بنين لكرة القدم، وفرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين، وإبراهيم إيمورو مدير الرياضة وممثل وزير الرياضة ببنين.

وقام الفريق بجولة ترفيهية بقناة السويس، زار خلالها مبنى إدارة القناة بمدينة الإسماعيلية، وتابعوا عبور السفن المجرى الملاحي، وقال "مميش" في بيان صحفي: "مصر نجحت في تنظيم البطولة الإفريقية بما لايدع مجالا للشك في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية".

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وأضاف مميش: "هيئة قناة السويس وجهت إمكانياتها لدعم جهود استضافة الفرق الإفريقية في الإسماعيلية، ووفرت الدعم اللوجيستي المتنوع من انتقالات ورعاية طبية وأماكن للإقامة والاستضافة".

وقال فرانسيس جيبيان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة ببنين: "إن الجهد المبذول في تنظيم البطولة الإفريقية مشكور، وكذا حفاوة الاستقبال وتوفير وسائل الراحة والتدابير اللوجستية اللازمة للخروج بشكل مشرف".

وأضاف "المنتخبات الإفريقية تحمل انطباعات جيدة منذ بداية البطولة، ونتوقع استمرار ردود الفعل الإيجابية والخروج بذكرى طيبة عن البطولة في مصر، والتنظيم المبهر والسلوك الراقي المشرف للجماهير المصرية.