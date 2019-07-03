خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في معسكر قبرص

عقد خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران المسائي بملعب براكليشا ليماسوس ضمن معسكر الأبيض في قبرص.
وتحدث جلال عن أهمية إدراك اللاعبين بأنهميلعبون لنادي بطولات وعليهم أن يكونوا فخورين بذلك.
كما شدد المدير الفني، خلال حديثه مع لاعبي الفريق، على أن أمامهم ثلاث مباريات مهمه
وأوضح جلال، للاعبين بانه يجب عليهم ضرورة الالتزام بالتعليمات داخل المعسكر من أجل صالح أنفسهم.
ويخوض الزمالك معسكرًا مغلقًا حاليًا في قبرص لمدة 13 يومًا يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
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