صراع إنجليزي للتعاقد مع البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز

دخل ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان في صراع للحصول على خدمات البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة خلال فترةالانتقالات الصيفية الجارية.
ويحضر مانشيستر سيتي عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم الموهبة البرتغالية بينما يستعد
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفريول يتفوق على اليونايتد في سباق التعاقد مع اللاعب البرتغالي.
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