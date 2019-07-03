صراع إنجليزي للتعاقد مع البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز

دخل ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان في صراع للحصول على خدمات البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. الانتقالات الصيفية الجارية. ويحضر مانشيستر سيتي عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم الموهبة البرتغالية بينما يستعد مانشستر يونايتد لتوجيه ضربة قوية لغريمه التقليدي، بخطف لاعب الوسط بعرض قيمته 56 مليون يورو. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ليفريول يتفوق على اليونايتد في سباق التعاقد مع اللاعب البرتغالي.

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