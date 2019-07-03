رئيس سموحة يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم أبو جبل

المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ينفي طلب الزمالك التعاقد رسميًا مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندري، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول طلب سموحة ١٢٠ مليون جنيه للاستغناء عن حارسه الدولي أمر غير

صحيح على الإطلاق.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات خاصة لـ"الوفد": "إن نادي الزمالك لم يرسل أي طلب رسمي بشأن محمد أبو جبل وأنه في حالة

وصول عرض رسمي فسيتم التناقش حوله لكن حتى الآن لم يطلب الزمالك اللاعب".

ويبحث نادي الزمالك عن حارس مرمى بعد تعرض حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم جنش للإصابة خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، ويغيب على أثرها لمدة من 6 إلى 8 أشهر.