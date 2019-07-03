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غموض حول مستقبل محمد عواد في الإسماعيلي

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تداولت أنباء حول انتقال اللاعب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة

لـ الوفد أنه لا يعلم ما يدور داخل إدارة الدراويش، وأشار أن اللاعب تخلف عن حضور مران الإسماعيلي منذ يومين دون أذن من
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الجهاز الفني وهذا يدفعهم لتوقيع غرامة عليه.

وغاب اللاعب عن مران الدراويش في ظل  مفاوضات الزمالك معه وهذا ما تسبب في غموض حول مستقبل مع الإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في المباراة المتبقية له ببطولة الدوري الممتاز عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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