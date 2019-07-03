رسميًا .. أتلتيكو مدريد يعلن بيع رودريجو هرنانديز إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني انتقال لاعبة الدولي الاسباني رودريجو هرنانديز إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وقام النادي الإنجليزي بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 62 مليون جنيه إسترليني. وجاء تدعيم السيتي باللاعب لمساعدة اللاعب البرازيلي فرناندينيو لتدعيم مركز خط الوسط المتأخر.

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