غدًا.. انطلاق تصفيات المرحلة الثانية من مشروع الموهوبين Top Talents

تبدأ غدا الخميس وزارة الشباب والرياضة تنفيذ تصفيات المرحلة الثانية لاختبارات مشروع الموهوبين في كرة القدم Top Talents وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لاختيار 40 لاعبا موهوبا للمراحل العمرية من 10 إلى 18 سنة على أن يكون منهم فريق مكون من

30 لاعبا موهوبا للمشاركة في دورة دولية للاعبين الموهوبين بهولندا للمرحلة السنية من 16إلى 18 سنة.

بالإضافة إلى 10 موهوبين للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة لقضاء فترة معايشة بأحد الأندية

الهولندية وذلك خلال شهر أغسطس القادم.

يذكر أن تلك الاختبارات تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بمراكز الشباب في عدد من محافظات مصر وتبدأ غدا الخميس تصفيات المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لمحافظات "البحيرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، السويس ، دمياط ، الإسكندرية" للموهوبين ممن اجتازوا المرحلة الأولى بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين.