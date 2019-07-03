النجم الساحلي يفاوض مدرب منتخب أوغندا

يراقب نادي النجم الساحلي التونسي المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا من أجل التعاقد معه لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل. وأكدت صحيفة "الصريح" التونسية وجود عدة اتصالات ومحاولات من مسئولو النجم الساحلي من أجل الفوز بمدرب منتخب أوغندا. وتأهل سيباستيان ديسابر بمنتخب أوغندا إلى دور ال16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة الحالية. ويواجه منتخب أوغندا نظيرة السنغال في دور ال16 ويطمح ديسابر في التأهل للدور المقبل .

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