الطائرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالديم المدير التنفيذي للاتحاد والقائم بأعمال الرئيس، عن تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئين تحت 17 عن تشكيل الجهاز الفني لفريق الناشئين تحت 17سنة. وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب ناشئين الكرة الطائرة كالتالي: هاني مصيلحي مديرا فنيا، وحسام شكري مدربا عاما ومصطفى هلال مدرب.

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