محمود علاء مطلوب في بلجيكا وفرنسا واللاعب يعلن موقفه

أكدت مصادر تلقي محمود علاء مدافع فريق الزمالك الأول لكرة القدم ومنتخب مصر عرضين أحدهما بلجيكي والأخر فرنسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت المصادر أن اللاعب رفض حسم موقفه في الوقت الحالي من العروض

المقدمة وقرر إرجاء الأمر إلى حسن انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا وانتهاء بطولة الدوري الممتاز لعرض الأمر على المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكانت أنباء قد ترددت في الأيام الأخيرة عن رغبة أندية خليجية على رأسها الهلال السعودي في ضم مدافع الزمالك في الميركاتو الصيفي.

ونجح محمود علاء في خطف الأنظار بقوة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا وحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الفراعنة وزيمبابوي بمباراة افتتاح البطولة.