اونلاين | يلا شوت| مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر في كأس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت| مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر في كأس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر سيكون عشاق الكرة العربية والإفريقية على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يفتتح ملعب السلام أبوابه في السادسة مساء الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في لقاء قوي وممتع سيحظى بمتابعة كبيرة.

موعد مباراة المغرب وبنين يلا شوت :

ستنطلق مباراة المغرب وبنين في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 وستقوم قناة بي ان سبورت ماكس الرياضية بنقل اللقاء عبر البث الفضائي بالإضافة لقناة تايم سبورت والتي ستقوم بعمل بث حي عبر البث الارضي لجمهورية مصر العربية كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب وبنين بث مباشر kora live

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وبنين في كأس الأمم الإفريقية can 2019:

يعتمد الفرنسي هيرفي رينارد على قوته الضاربة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة مشواره في الكان الإفريقي، وسيلعب بتشكيله المعتاد.

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: دا كوستا، مازراوي، سايس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: بوصوفة، بلهندة، كريم الأحمدي، نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: يوسف النصيري، حكيم زياش.

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بينما سيسعى ميشيل دوسوييه المدير الفني لمنتخب بنين للاعتماد على التشكيل الذي لعب به مواجهته الأخيرة أمام منتخب الكاميرون.

في حراسة المرمى: كاسيفا

خط الدفاع: بارازي، أدينون، فيردون، كيكي.

خط الوسط: أديوتي، سيسينيون، ماما، وجيجلا.

وفي الهجوم: مونييه، ودوسو.

مشوار المنتخبين نحو التأهل لدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية:

شاهد البث المباشر لمباراة المغرب وبنين عبر موقع الخليج 365 الرياضي في خدمة مميزة ومضمونة، حيث نجح منتخب المغرب في التأهل لهذا الدور بعدما تصدر مجموعته بتسع نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات على حساب كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، على الجانب الأخر تأهل منتخب بنين بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته خلف الكاميرون وغانا بث مباشر لايف مباراة المغرب وبنين bein sport ولن يفتقد أي من المنتخبين لأي من العناصر الهامة في لقاء اليوم.