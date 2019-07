اونلاين | يلا شوت PLUS.. مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa كورة لايف CAN 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS.. مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa كورة لايف CAN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقعكم المفضل "الخليج 365 الرياضي" رابط يلا شوت لـ مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليًا على الأراضي المصرية، كورة لايف بث مباشر ماتش مصر اليوم بدون تقطيع، وتأهل الفراعنة إلى هذا الدور بعد احتلال صدارة مجموعتهم برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز في 3 مباريات، yalla shoot متابعة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة عبر bein sports، وتأهل منتخب الأولاد إلى هذا الدور بعد التأهل كأفضل ثالث من مجموعته، تابعوا مباراة مصر في بث مباشر kora live. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم 6 - 7 - 2019 بكأس الأمم الإفريقية KORA STAR سنكون على موعد مرتقب عندما يلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا مساء اليوم السبت، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت تونس، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا CAN 2019، منتخب مصر يسعي لعبور عقبة الأولاد والتأهل لدور الثمانية، حيث سيلاقي الفراعنة الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون في حالة التأهل إلى هذا الدور، يلا شوت بلس مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا. تشكيل مصر أمام جنوب إفريقيا والتغطية المباشرة BEIN SPORTS حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف. خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح. خط الهجوم: مروان محسن. تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر بث مباشر KORA LIVE Advertisements حراسة المرمى: ويليامز. خط الدفاع: مخيزي - هالانتي - مخاوانزي - هالاتشاوايو. خط الوسط: مكوتجو - ثيمبا زواني - زونجو. خط الهجوم : ليبو موتيبا - سيريرو - بيرسي تاو. يلا شوت PLUS مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة المعلقين مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم السبت ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وستكون المباراة بتعليق المعلق المصري المتميز والمتألق علي محمد علي الذي يتولي التعليق على مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، كورة لايف مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر، وستنقل المباراة أيضًا على شاشة تايم سبورت المصرية وسيكون ذلك عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري وسيتولي التعليق عليها حاتم بطيشة وفهد العتيبي. رابط تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا CAN 2019 تابع مباراة مصر وجنوب افريقيا في بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع، لايف يلا شوت مشاهدة مباراة مصر اليوم بقيادة المتألق محمد صلاح MOHAMED SALAH، رابط KORAGOAL بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا في أهم مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية.

