اونلاين | plus يلا تونس شووت مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يوم الاثنين 8-7-2019 رابط yalla shoot لايف كورة اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر plus يلا تونس شووت مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يوم الاثنين 8-7-2019 رابط yalla shoot لايف كورة اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موعد مباراة تونس وغانا كورة ستار في بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة والمفتوحة:
ستكون الجماهير العربية والتونسية على موعد ناري لمشاهدة مباراة تونس وغانا الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس في دور الـ16 ببطولة إفريقيا، وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على شبكة قنوات في إن سبورت الرياضية BEIN SPORT MAX بجانب نقل المباراة يلا شوت حصري على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، كورة اونلاين مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يوم الاثنين 8 يوليو.
طريق تونس وغانا حتي الوصول لدور الـ16 ببطولة إفريقيا:
البداية مع منتخب تونس والذي لم يقدم حتي الآن أداء يقنع جماهيره فبعد أداء مخيب للآمال تأهل منتخب تونس ثالثاً لمجموعته بثلاثة نقاط من ثلاثة تعادلات مع موريتانيا وأنجولا ومالي، فيما تأهل منتخب غانا متصدرا لمجموعته برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مع الكاميرون وبنين وفاز على منتخب غينيا بهدفين دون رد، بث مباشر رابط كورة ستار مشاهدة مباراة تونس VS غانا لايف كورة HD
تشكيلة تونس المتوقعة أمام غانا:
حراسة المرمى: معز حسن
خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان براون - وجدي كشريدة
خط الوسط: إلياس السخيري - نعيم السليتي - كريم العواضي
خط الهجوم: يوسف المساكني - وهبى الخزري - بسام الصرارفي
تشكيلة غانا المتوقعة امام تونس في القمة النارية:
حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري
خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو
خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو
خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو
يلا شوت مشاهدة مباراة تونس وغانا ضمن اهم مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية:
من المتوقع أن يشهد ملعب ستاد الإسماعيلية حضور جماهير كبير من الجماهير التونسية والعربية لدعم نسور قرطاج في المهمة الصعبة أمام غانا يوم الاثنين 8-7-2019 مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر الاسطورة لايف.