اونلاين | plus يلا تونس شووت مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يوم الاثنين 8-7-2019 رابط yalla shoot لايف كورة اونلاين

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غانا

وغانا

يخوض منتخب تونس قمة نارية أمام منتخب غانا يوم الاثنين المقبل في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019 ونحرص من خلال موقع "الخليج 365 الرياضي" على تقديم خدمة يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ضدرابط كورة لايف بدون تقطيع وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية من ستاد الإسماعيلية يوم 8-7-2019، بث مباشر يلا شوت الجديد بلس مشاهدة مباراة تونسلايف رابط سريع جودة عالية.

موعد مباراة تونس وغانا كورة ستار في بطولة إفريقيا والقنوات الناقلة والمفتوحة:

ستكون الجماهير العربية والتونسية على موعد ناري لمشاهدة مباراة تونس وغانا الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس في دور الـ16 ببطولة إفريقيا، وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على شبكة قنوات في إن سبورت الرياضية BEIN SPORT MAX بجانب نقل المباراة يلا شوت حصري على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، كورة اونلاين مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر يوم الاثنين 8 يوليو.

طريق تونس وغانا حتي الوصول لدور الـ16 ببطولة إفريقيا:

البداية مع منتخب تونس والذي لم يقدم حتي الآن أداء يقنع جماهيره فبعد أداء مخيب للآمال تأهل منتخب تونس ثالثاً لمجموعته بثلاثة نقاط من ثلاثة تعادلات مع موريتانيا وأنجولا ومالي، فيما تأهل منتخب غانا متصدرا لمجموعته برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مع الكاميرون وبنين وفاز على منتخب غينيا بهدفين دون رد، بث مباشر رابط كورة ستار مشاهدة مباراة تونس VS غانا لايف كورة HD

تشكيلة تونس المتوقعة أمام غانا: