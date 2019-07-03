اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية يلا شوت في دور 16 أمم إفريقيا

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يستضيف استاد الإسكندرية مباراة قوية بين مدغشقر والكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر وهي مباراة تقام بنظام خروج المغلوب وتأهل الفائز بعد الوصول إلى الإدوار الإقصائية مشاهدة بث مباشر مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 على موقع الخليج 365 الرياضي

موعد مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في الساعة السادسة مساء الأحد حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتشاهدون لقاء مدغشقر والكونغو الديمقراطية عبر قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورتس من خلال التردد الأرضي يلا شوت كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

تنطلق مباراة نيجيريا ضد مدغشقر في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأحد 30-6-2019، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتي 19 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب مدغشقر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: آدريان

خط الدفاع: ميتانيري، فونتيري، رزاق، موبيريس

خط الوسط: آمادا، آنست، آليماهاريترا

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خط الهجوم: لالاياما، آندرياتساما، آندريا

التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية أمام مدغشقر

حراسة المرمى: ماتامبي لي

خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

خط الوسط: بوكادي – مبوكو – مانغولو

خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

مشاهدة بث مباشر مباراة مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 يلا شوت بعد تأهل مدغشقر كأول المجموعة والكونغو الديمقراطية كثالث مجموعة منتخب مصر التي تصدرت المجموعة الأولى ثم أوغندا في المركز الثاني ثم الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بينما زيمبابوي في المركز الرابع وودعت البطولة قبل أمم إفريقيا 2019.