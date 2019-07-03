رياضة | العد التنازلي يبدأ.. الإعلان عن موعد صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العد التنازلي يبدأ.. الإعلان عن موعد صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت إدارة ريال مدريد من إنهاء الأتفاق مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد تمسك زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد به وأصر عليه رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وأكدت شبكة قنوات "سكاى سبورتس" أن ريال مدريد سيتمم الصفقة بمبلغ 120 مليون جنيه إسترلينى كما يريد عكس طلبات مانشستر يونايتد الإنجليزي والبالغة 160 مليون جنيه إسترلينى.

وأيضاً أكد الإعلامي إدورادو إندا فإن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بوجبا، سوف يكون لاعباً لريال مدريد هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.