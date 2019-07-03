رياضة | مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي يشارك في مران الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مصطفي فتحي ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في المرا ن المسائي للفريق المقام علي براكليشا ليماسوس ، بشكل تدريجي اللعب بالكرة ، بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب .

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وانضم مصطفى فتحى ، لمعسكر الفريق المقامة حاليا في قبرص ، لتجهيزه للمشاركة في المباريات بعد شفائه من الاصابة بشكل تام .

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.