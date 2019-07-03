رياضة | تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الزمالك في المران المسائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الزمالك في المران المسائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مران الزمالك بتدريبات بدنيه تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال عبارة عن تقويات عن طريق احبال مطاطية.

بدأ المران المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بتدريبات بدنية تحت إشراف اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال ، وجاءت عبارة عن تقويات عن طريق أحبال مطاطية .

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ويسعى الجهاز الفني للزمالك ، استغلال معسكر الأعداد في قبرص للوصول باللاعبين لفورمة بدنية مميزة ، في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري العام .

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.