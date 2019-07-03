رياضة | عاجل.. كهربا يجهز مفاجأة كبري للانضمام إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا يجهز مفاجأة كبري للانضمام إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمفاجأة جديدة لمسئولي القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة وذلك بعد الشكوى التي تقدم بها بشكل رسمي ضد النادي في الفيفا.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن سفر كهربا إلى أوروبا خلال الساعات القليلة المقبلة للتوقيع بشكل رسمي إلى نادي أوروبي بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين في الفترة الأخيرة بالتنسيق من جانب إدارة الأهلي لتوفير عرض أوروبي له للعودة إلى الأحمر.

وأكد المصدر أن المفاوضات بين كهربا والنادي الأوروبي تمت منذ عدة أشهر وتكتم عليها اللاعب لنهاية الموسم الجاري بناء على طلب إدارة النادي الأهلي التي نجحت في توفير النادي الخارجي الذي سيكون بمثابة الـ"محلل" للاعب للعودة إلى الفريق الأحمر.