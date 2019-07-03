رياضة | برشلونة الذي لا يُقهر.. تشكيلة حديدية للبرسا في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة الذي لا يُقهر.. تشكيلة حديدية للبرسا في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن برشلونة أغلق رسميًا صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى اقترابه من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن تشكيلة برشلونة في الموسم القادم ستكون تحت مسمي "التشكيلة التي لا تُقهر"، نظرًا لقوة جميع الخطوط لدي الفريق الكتالوني. وفيما يلي تشكيلة برشلونة المتوقعة في الموسم الجديد 4 - 3 - 3 :- حراسة المرمي: تير شتيجن Advertisements خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرار بيكيه - كليمان لينغليه (أومتيتي) - سيرجي روبرتو (ألفيش) خط الوسط: راكيتيتش (كوتينيو) - سيرجي بوسكيتش - فرانك دي يونج خط الهجوم: ميسي - نيمار - جريزمان

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