رياضة | لاعب برشلونة يوقع رسميا لفريق جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب برشلونة يوقع رسميا لفريق جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع لاعب الوسط الإسباني دينيس سواريز اليوم الأربعاء، على عقد انضمامه لسيلتا فيغو رسمياً، بعد تخطيه الفحوصات الطبية اللازمة خلال الساعات الأخيرة.

ووقع اللاعب (25 عاماً) على عقد يربطه بسيلتا لمدة 4 مواسم وسيرتدي القميص رقم 6.

ودفع سيلتا 12.9 مليون يورو للتعاقد مع دينيس قادماً من برشلونة، إضافة لـ3.1 ملايين أخرى على شكل متغيرات.

وينتظر أن يقدم النادي دينيس، الذي سبق واحترف أيضاً في صفوف فياريال وإشبيلية وكذلك آرسنال الإنجليزي، غداً الخميس، في ملعب بلدية بالايدوس.