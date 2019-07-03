رياضة | بعد جريزمان ونيمار.. ميسي يُطالب برشلونة بضم الجناح الطائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جريزمان ونيمار.. ميسي يُطالب برشلونة بضم الجناح الطائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع البرازيلي دانييل ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي انتهي تعاقده مع الفريق الباريسي هذا الموسم.

ولعب ألفيش في صفوف برشلونة من الفترة 2008 إلى 2018 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي ومن بعدها إلى صفوف عملاق فرنسا قبل أن ينتهي تعاقد رسميًا مع باريس.

ويسعي ميسي إلى جلب ألفيش من جديد إلى صفوف البرسا، خاصة وأن اللاعب مازال يتمتع بالفنيات والمهارة وااللياقة البدنية العالية، بالإضافة إلى أن الفريق الكتالوني يُعاني في مركز الظهير الأيمن، في ظل تراجع مستوي سيرجو ربروتو وسيميدو القريب من الرحيل.