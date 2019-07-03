رياضة | حوار| عمار حمدي: نفسي أخد فرصة في الأهلي وهاكسر الدنيا.. تنظيم أمم إفريقيا "عالمي" ومشكلة وردة "عادية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| عمار حمدي: نفسي أخد فرصة في الأهلي وهاكسر الدنيا.. تنظيم أمم إفريقيا "عالمي" ومشكلة وردة "عادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- مش "قلقان" من التواجد في الأهلي ولو مافيش نصيب ها اروح الاتحاد

- لدي 3 عروض من دجلة والمقاصة والاتحاد

- عايز ألعب في الأهلي ويكون ليا دور وخايف من "القعدة"

- بحب "تريزيجيه" وهو مثلي الأعلى ويستاهل نادي أوروبي كبير

- هذه المنتخبات هي المرشحة للفوز بكأس إفريقيا

- ادعموا منتخب مصر ما فيش وقت لـ"التقطيع"

- قضية عمرو وردة؟ معظم اللاعيبة كده ومن ستره ربه "مانفضحهوش"

- رحت المنتخب عن طريق الاتحاد وها ارجع تاني

"نفسي أخد فرصة في الأهلي وهاكسر الدنيا" بهذه الجملة بدأ واحد من أبرز لاعبي الدوري في الموسم الذي لم ينتهي بعد حواره، والذي تحدث فيه عن الكثير من الأمور ومستقبله في الموسم الجديد ورأيه في منتخب مصر وقدرته على التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

عمار حمدي إسم نجح في لفت الأنظار إليه بداية من شهر يناير الماضي مع فريق الاتحاد السكندري بعدما أعير إليه قادما من الأهلي لمدة 6 أشهر.

وبرز عمار مع الفريق السكندري في النصف الثاني من الموسم حيث انضم لصفوف منتخب مصر في المعسكر الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، بعدما أثبت كفاءته في التواجد خاصة وأنه قدم مستوى مذهل مع الفريق السكندري.

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي طلب من إدارة ناديه إعادة اللاعب مرة أخرى وعدم تجديد إعارته بعد إعجابه الشديد بمستواه ليكون واحدا من لاعبي الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

"الخليج 365 الرياضي" حرض على إجراء هذا الحوار مع اللاعب تحدث فيه عن الكثير من الأمور الهامة.

وإليكم نص الحوار :-

في بداية الحوار طمنا عليك.. سمعنا أنك تعرضت للإصابة خلال في مران الأهلي؟

الحمد لله أنا بخير.. تعرضت للإصابة بكدمة قوية في كوع يدي وذلك في مران الفريق وإن شاء الله أقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي وسأنتظم في التدريبات يوم الجمعة المقبل.

عمار حمدي نجح في لفت الأنظار إليه منذ انتقاله للاتحاد السكندري.. ما السبب في ذلك؟

هذا توفيق من الله وبمساعدة زملائي في الاتحاد والجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حلمي طولان والذي منحني الفرصة في الظهور بهذا الشكل.

وماذا عن عنك في الموسم المقبل؟

أنا انتظم حاليا في مران الأهلي ونفسي أخد فرصة في اللعب مع الفريق الأحمر وها اكسر الدنيا.

معنى كلامك أنك خائف من عدم حصولك على مكان في تشكيل الأهلي؟

أنا "مش" خايف ولدي ثقة في نفسي والحمد لله ولكني "قلقان" من عدم الحصول على فرصة.

وماذا ستفعل في حالة شعورك بأنك لست من اللاعبين الأساسيين في تشكيل الفريق؟

سأتقدم على الفوز بطلب إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ بالسماح لي بالإعارة لمدة موسم واحد مرة أخرى.

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بكل صراحة.. هل أنت ترغب في الخروج على سبيل الإعارة مرة أخرى؟

رغبتي الأولى هي اللعب في النادي الأهلي وأنا تحت أمره لو طلب مني البقاء، ولكن لو "ماليش" دور أرغب في الإعارة مرة أخرى.

وهل تلقيت عروضا للرحيل ؟

لدي أكثر من عرض أملكه من أندية الاتحاد السكندري ومصر المقاصة ووادي دجلة.

وما هو النادي الذي ترغب في الانتقال إليه؟

رقم 1 الاتحاد السكندري فأنا مرتبط بكل شئ في هذا النادي الكبير وأحبه كثيرًا ثم وادي دجلة لأنه فريق يضم لاعبين شباب ويقوده مدرب كبير.

ما رأيك في بطولة الدوري هذا الموسم؟

الدوري كان قويا للغاية ولم يعلم أحد الفرق التي ستهبط للدرجة الثانية إلا في المباريات الأخيرة، مثل الصدارة.

ومن سيتوج بلقب الدوري؟

الدوري للأهلي إن شاء الله، فتعادل الزمالك في أي مباراة وفوز الأهلي على المقاولون العرب يمنح القلعة الحمراء لقب الدوري.

لننتقل إلى جزئية أخرى هامة.. ما رأيك في التنظيم الذي ظهرت عليه بطولة أمم إفريقيا؟

بصراحة التنظيم عالمي وأحب أن أشكر الكابتن محمد فضل على جهده الكبير طوال الفترة الماضية.

وماذا عن قدرة منتخب مصر في الفوز باللقب؟

منتخب مصر قادر على التتويج باللقب وعلينا أن لا نقيس أداء المنتخب بمباريات دور المجموعات فهي ليست مقياسا.

من وجهة نظرك من أفضل لاعب في صفوف منتخب مصر؟

محمود تريزيجيه والذي أعتبره مثلي الأعلى، ويستحق التواجد في نادي أوروبي كبير، بجانب كابتن طارق حامد.

وما هي المنتخبات التي ترشحها للتتويج بالكأس؟

هناك منتخبات كثيرة مثل الجزائر والسنغال والمغرب.

ما رأيك في قضية عمرو وردة؟

أنا مع العفو عن اللاعب ما فيش حد ما بيغلطش وكله بيغلط وفي لاعيبة تانية بتعمل زي عمرو وردة واللي ستره ربه ما نفضحهوش، وسعيد جدا بعودته مرة أخرى وأتمنى أن يكون له دور مع المنتخب في الفترة المقبلة.

ما هي الكلمة التي توجهها للاعبي المنتخب؟

أنتم لاعبين كبار وتم اختياركم على أنكم الأفضل وندعمكم بكل ما نملك ولدينا الثقة فيكم على التتويج بالبطولة ونحن ندعمكم لأنه مافيش وقت للتقطيع.

في النهاية.. ما هي أحلامك وطموحاتك في الموسم المقبل؟

أتطلع لأن أتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي وأنضم لمنتخب مصر مرة أخرى والذي تشرفت بارتداء قميصه من قبل.