رياضة | عاجل.. الزمالك يكشف سر مفاوضاته لخطف رمضان صبحي من الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن السبب وراء الدخول في باب المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي وإرسال عرض رسمي للأخير في الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن الهدف من إرسال الزمالك عرض رسمي للنادي الإنجليزي هو المغالاة المالية فقط على الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لم يتفاوض مع رمضان صبحي حتى الآن ولم يتم الحديث معه من الأساس بسبب تفضيل اللاعب البقاء مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن مفاوضات الزمالك مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي الهدف منها رد الصاع للأهلي بسبب مفاوضات الأحمر مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك.

وكان الزمالك قد تفاوض بشكل رسمي مع هيدرسفيلد الإنجليزي في الأيام الماضية وقاموا بإرسال عرض للتعرف على شروطهم مقابل التفريط في اللاعب.

وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي بنهاية الموسم الجاري وأصبح اللاعب على ذمة نادي هيدرسفيلد لكن الإدارة الحمراء ترغب في الإبقاء عليه.