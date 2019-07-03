رياضة | خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم نجم إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم نجم إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقة أسامة جلال مدافع فريق إنبي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشترط مسئولو إنبى الحصول على 20 مليون جنيه، للموافقة على انتقال أسامة جلال، مدافع الفريق، لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة للحصول على عدد من الأسماء التي ستخرج من قائمة الأهلي في نهاية الموسم في مقدمتها هشام محمد لاعب الوسط.

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وأبدى على ماهر، المدير الفنى للفريق البترولى، موافقته على رحيل جلال للقلعة الحمراء، حال موافقة الأهلي على شروط إنبي.

وكان جلال قد دخل حسابات الأهلي لترميم دفاعات الأحمر، بعدما تلقى إشادة من الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، وقدم اللاعب مستويات جيدة مع الفريق البترولي والمنتخب الأولمبي.