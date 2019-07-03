رياضة | رسميًا.. تعليق ناري من ميسي على اعتزال اللعب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. تعليق ناري من ميسي على اعتزال اللعب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت الصحف العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، موقف النجم الأرجنتينى ولاعب برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، من الإستمرار أو اعتزال اللعب دوليًا مع الأرجنتين، وذلك عقب خسارة رااقصس التانجو أمام البرازيل بهدفين دون رد فى دور قبل نهائي لبطولة كوبا أمريكا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت " الإيطالية بالإضافة إلى عدة صفح أخري، أن ميسي أكد على إستمراره مع منتخب بلاده رغم الخسارة ولن يودع المنتخب ويعلن أعتزاله كما حدث عام 2016 بعد خسارة نهائي الكوبا أمام تشيلي.



وقال ميسي تعليقًا على ذلك :"إذا كان علي أن استمر في المساعدة بطريقة أو بأخرى، فسأفعل ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة ضمن هذه المجموعة ".