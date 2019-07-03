رياضة | عاجل| برشلونة يعلن عن موعد صفقته الكبري.. ويبدأ التحرك لضم "المُنقذ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| برشلونة يعلن عن موعد صفقته الكبري.. ويبدأ التحرك لضم "المُنقذ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية، إلى أن إدارة برشلونة ستُعلن الأسبوع المقبل عن انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوفه، بعد أن أنهت كل شيء مع إدارة أتلتيكو مدريد.

وقالت شبكة "ESPN" الأمريكية، إلى أن الأسبوع المقبل سيأتي جريزمان إلى برشلونة، وهذا لا يمنع أبدًا من عودة نيمار إلى صفوف البلوجرانا خلال ميركاتو الصيف الحالي.

وأضافت :" جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة تولي ملف إعادة نيمار إلى البرسا من جديد، فهو يعمل بقوة على ذلك، فبعد إغلاق صفقة جريزمان، البرسا يُريد نيمار".

وقال مصدر رفيع المستوي في البرسا لـ "ESPN" أنه في حالة نجاحنا في إضافة كوتينيو ضمن صفقة نيمار فأن فرص عودة الأخيرة للبلوجرانا ستكون كبيرة للغاية".