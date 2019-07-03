رياضة | العرض الأخير.. برشلونة يُغري باريس بـ 170 مليون يورو ونجم البرسا لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرض الأخير.. برشلونة يُغري باريس بـ 170 مليون يورو ونجم البرسا لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني قدم عرضه الأخير للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، إلى أن الفريق الكتالوني عرض على باريس سان جيرمان 170 مليون يورو بالإضافة إلى كوتينيو أو راكيتيتش أو أومتيتي أو ديمبيلي من أجل ضم نيمار.

ويُصر البرازيلي نيمار على العودة من جديد إلى صفوف البلوجرانا، حيث يري بأن فترته مع الفريق الباريسي قد انتهت فعليًا، مؤكدًا أنه لم يعود مجددًا لباريس.