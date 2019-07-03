رياضة | ملعب إفريقيا.. رقم سلبي وآخر إيجابي لـ"تريزيجيه" في الكان

انتهى دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا والذي شهد تألق العديد من اللاعبين في مختلف المنتخبات الإفريقية وكان أبرز لاعبي المنتخب المصري اللاعب محمود حسن تريزيجيه والذي حقق رقمًا إجابيًا وآخر سلبيًا في دور المجموعات.

الرقم الإيجابي كان بتواجد تريزجيه في المركز الثاني كأفضل مراوغ في البطولة بمعدل 4 مراوغات في المباراة الواحدة وتشارك تريزيجيه المركز الثاني من نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني بينما حل السنغالي الآخر إسمايلا سار لاعب نادي رين الفرنسي في المركز الأول بمعدل 5.5 مراوغة في المباراة الواحدة.

بينما الرقم لسلبي لتريزيجيه كان كأكثر من قام بلمسات خاطئة في بطولة أمم إفريقيا بمعدل 5.7 خطئ في المبارة الواحده، وجاء في المركز الثاني نيكولا بيبي لاعب منتخب كوت ديفوار بمعدل 5 أخطاء وفي المركز الثالث دياكتيه لاعب موريتانيا بمعدل 4.5 خطئ.