رياضة | نجم منتخب جنوب إفريقيا: قادرون على تخطى الفراعنة.. وصلاح لن يرعبنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب جنوب إفريقيا: قادرون على تخطى الفراعنة.. وصلاح لن يرعبنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيفسو هلانتي الظهير الأيسر لنادي بيدفست ومنتخب جنوب إفريقيا، على مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال "هلانتي" في تصريحات لصحيفة "Times Live" الجنوب إفريقية: "المنتخب المصري لا يقدر قوتنا بالشكل المناسب ويصنفونا من المنتخبات الضعيفة".

وواصل: "لا اهتم كثيرا لمثل هذه الأمور، لأنني أدرك جيدا أن لدينا القدرة على تقديم شئ جيد، مشيرا إلى ان مباراة مصر مختلفة عن مواجهة المغرب.

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وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تأهل لهذا الدور بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة خلف المغرب وكوت ديفوار.

وتابع نجم جنوب إفريقيا تصريحاته: "لن نبالغ في احترامنا لمنتخب مصر، لأن لدي شعورًا بأننا قادرون على مفاجئتهم ومفاجئة جماهيرنا أيضًا".

وعن مواجهة "محمد صلاح" المنتظر في الجانب الأيسر: "لقد سبق وواجهت العديد من اللاعبين الجيدين مثل ساديو ماني".