رياضة | ملعب إفريقيا.. بالأرقام صلاح يتعادل مع ماني في الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. بالأرقام صلاح يتعادل مع ماني في الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى المنتخب المصري والسنغالي مبارياتهم في دوري المجموعات من بطولة أمم إفريقيا حيث حقق المنتخب المصري المركز الأول في مجموعته، بينما صعدت السنغال كثاني المجموعة خلف المنتخب الجزائري، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي أحصائيات نجمي ليفربول المتوجين بدوري أبطال أوروبا الفرعون المصري محمد صلاح وأسد التيرانجا ساديو ماني.

أرقام صلاح جاءت كالآتي شارك في 3 مباريات ولعب 270 دقيقة أحرز خلالهم هدفين، بمعدل 5 تسديدات في المباراة، أما متوسط التمرير 25.7 تمريرة بنسبة نجاح 70% ومعدل خساره للكرة 2.7 مرة ولمسات خاطئة 3.7 لمسه، أما معدل المراوغات الناجحة 1.7 مراوغة في المباراة وتحصل علي الأخطاء بمعدل 0.7 خطئ في المباراة.

بينما أرقام ماني جاءت كالآتي شارك في مباريتين ولعب 180 دقيقة أحرز خلالهم هدفين، بمعدل تسديد 2.5 كرة في المباراة، أما متوسط التمرير 35.5 تمريرة بنسبة نجاح 84.5% ومعدل خساره للكرة 1.5 مرة ولمسات خاطئة 2.5 لمسه، أما معدل المراوغات الناجحة 4 مراوغات في المباراة وتحصل علي الأخطاء بمعدل 4.5 خطئ في المباراة.

وحصل صلاح علي تقييم إجمالي 7.49 بينما حصل ساديو ماني 7.48 من موقع whoscored العالمي.