رياضة | منتخب مصر ممنوع من الإعلام باستثناء 15 دقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر ممنوع من الإعلام باستثناء 15 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري السماح لوسائل الإعلام بحضور التدريب لمدة 15 دقيقة يوم الجمعة، قبل مواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل هذا اليوم كما كان معتادًا في المباريات السابقة للفراعنة، لعدم تشتيت اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة في الأدوار الإقصائية.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية.