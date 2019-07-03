شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور عن مواجهة مصر وجنوب أفريقيا: بروفة جيدة قبل دورالـ 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أيمن منصور نجم الزمالك السابق عن مواجهة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر والتي تستمر حتى 19 يوليو الجاري، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وقال منصور في تصريحات لـ الخليج 365، أنه كان يفضل مواجهة كينيا على اعتبار أنه أقل في التصنيف العالمي عن منتخب جنوب أفريقيا، إلا أن مواجهة البافانا بافانا ستكون بروفة جيدة قبل مباراة دور الـ 8 التي سيكون طرفها أحد منتخبي نيجيريا أو الكاميرون حامل اللقب عن النسخة الماضية.

نجم الزمالك السابق أكد أيضاَ أن أداء الفراعنة سيتحسن في الأدوار اللاحقة على دور المجموعات بسبب تقدم المنافسة، ومن الجيد أن يسير الفراعنة في البطولة بشكل تدريجي .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.