شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يزين قائمة الهدافين وتريزيجيه يتفوق على مانى فى المراوغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إسدال الستار على دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، أسفرت الإحصائيات عن تفوق النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه على السنغالى ساديو مانى فى قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة، فيما زين الدولى المصرى محمد صلاح قائمة الهدافين.

وضمت قائمة هدافى دور المجموعات أيضاً أحمد المحمدى وساديو مانى لاعب منتخب السنغال، وادام اوناس لاعب الجزائر، سيدريك باكامبو لاعب الكونغو الديمقراطية، ايمانويل اوكويا لاعب اوغندا، محمد ياتارا لاعب غينيا، اندرياماهيتسينورولاعب مدغشقر، ميشيل بوتي لاعب بنين، مايكل اولونجا لاعب كينيا، بالتساوي مع محمد صلاح بنفس الرصيد من الأهداف.

كان الدولى المصرى قد سجل هدفا فى مباراة مصر والكونغو فى الجولة الثانية من دور المجموعات، وهدفا آخر فى مباراة مصر وأوغندا فى الجولة الثالثة، وهو نفس ما فعله أحمد المحمدى ظهير أيمن الفراعنة.

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أما فى قائمة الأكثر تسديداً فاحتل محمد صلاح الصدارة منفرداً برصيد 5 تسديدات وجاء فى المركز الثانى مباى نياينج لاعب السنغال برصيد 4 تسديدات.

وفي المراوغات، احتل محمود حسن تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 4 مراواغات، وذلك خلف السنغالي اسماعيلا سار المتصدر برصيد (5.5)، وفي المركز الثالث جاء ساديو مانى برصيد (3.5).

يذكر أن تريزيجيه كان قد سجل هدف الفوز لمصر فى المباراة الافتتاحية أيضاً أمام زيمبابوى.