شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: فوز صن داونز على القطبين لا يعنى الإطاحة بالفراعنة من الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلى الأسبق، عن مواجهة مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر والتى تستمر حتى 19 يوليو الجارى، والتى تنطلق في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

وقال عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن منتخب جنوب أفريقيا على الرغم من تأهله إلى دور الـ 16 إلا أنه يبقى ضمن المنتخبات غير المرشحة للمنافسة على البطولة، مشيراً إلى أن أوغندا والتي واجهت مصر في الجولة الثالثة من دور المجوعات وتغلب عليها الفراعنة 2/0، تعتبر أقوى من البافانا بفانا، وهذا يعني أن المنتخب الوطني قادر على تخطي دور الـ 16 بسهولة.

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وعن الأقوال التى ترددت مؤخراً عن فوز صن داونز الجنوب أفريقيا على قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بنتيجة 5 /0، 3/ 0، لا تعنى إطلاقاً أن الفراعنة فى مهمة صعبة أمام جنوب أفريقيا فهناك فرق كبير بين الفرق والمنتخبات، ومنتخب مصر أقوى من أن يتم حصره فى نتائج الأهلى والزمالك.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.