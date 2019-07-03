شكرا لقرائتكم خبر عن «غريم ليفربول» يشعل الصراع على «تريزيجيه» في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، سيكون محل صراع بين ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية، كما يحوز باهتمام ناديي ليون الفرنسي وجالاتاسراي التركي.
وأشارت صحيفة «ليفربول إيكو» إلى أن نادي إيفرتون، الغريم الأول لليفربول في المدينة الإنجليزية، سيقاتل على توقيع اللاعب المصري هذا الصيف ليدخل في منافسة مع واتفورد على خدماته، هذا في ظل تقارير أخرى أكدت اهتمام نادي أستون فيلا، الذي يلعب قائد الفراعنة أحمد المحمدي ضمن صفوفه، بخدمات الجناح الأيسر أيضًا.
ولفتت الصحيفة إلى ما نشرته «فاناتيك» التركية عن استعداد قاسم باشا للاستماع للعروض المقدمة للاعب.
وأكدت الصحيفة البريطانية إلى أن ليون الفرنسي وجالاتاسراي التركي أيضًا مهتمان بخدمات نجم الفراعنة.
وكان اسم «تريزيجيه» قد ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال الأشهر الماضية ومن بينها جالاتسراي وإيفرتون وليون.
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