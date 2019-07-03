كاشيما الياباني مهدد بفقدان نجومه قبل ربع نهائي أبطال آسيا

أصبح بطل دوري أبطال آسيا 2018، كاشيما أنتلرز الياباني، مهدد بفقدان أهم نجومه في مشوار المحافظة على اللقب، وقبل خوضه منافسات دور الربع النهائي من النسخة الحالية 2019، بسبب عروض الأندية الأوربية.

فقد تلقى حتى الآن لاعبان من صفوف كاشيما، عرضين رسميين من فريقين أوروبيين، لا يمكن رفضهما بحسب وسائل الإعلام اليابانية.

فقد ذكرت الصحيفة اليابانية (نيكان سبورتس)، اليوم الأربعاء، أن الظهير الأيسر الياباني، كوكي أنزاي، تلقى عرضاً رسمياً من بورتيمونينسي البرتغالي، لتدخل إدارة الفريق الياباني في مفاوضات مع الجانب البرتغالي، لتلبية رغبة اللاعب الذي يريد الانتقال إلى قارة أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة، أن الجانب البرتغالي سبق له أن قدم للاعب أنزاي، 24 عاماً، عرضاً في نهاية الشهر الماضي، إلا أن المقابل المادي لم يقبله الطرف الياباني، ليقترب الآن الفريق البرتغالي من تحقيق طموحات كاشيما ولاعبه.

وذكرت الصحيفة ذاتها في فجر الأربعاء، تلقي الجناح يوكي آبي، 20 عاماً، عرضاً رسمياً من برشلونة الإسباني، والذي يسعى جاهداً للتعاقد مع لاعب ياباني لمصلحة الفريق الرديف، بعد أن خسر معركة التعاقد مع الياباني الآخر، تاكيفوسا كوبو، 18 عاماً، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن قرعة ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، التي أُجريت أمس الثلاثاء، أسفرت عن مواجهة كاشيما خصمه الصيني القوي، فريق جوانجزو إيفرجراند.