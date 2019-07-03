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الشارقة والعين يهددان أحلام الهلال السعودي

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كشفت تقارير صحفية أن مهاجم نادي بارتيزان ريكاردو جوميز يقترب من الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط أسم جوميز بنادي الهلال خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الانتقال للزعيم خلال الصيف الحالي، لكن توقفت الصفقة بسبب مطالبات النادي الصربي المالية.

ويسعى الهلال، لتدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تعويض خيبات الموسم الرياضي الماضي 2018-2019، والذي خسر فيه لقب الدوري السعودي للمحترفين، لمصلحة الغريم الأزلي النصر.

وأكدت الصحيفة الصربية، إن صاحب الـ 27 عاما يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي، والأقرب هو نادي الشارقة الذي تحدث بشكل شفهي من أجل شراء اللاعب مقابل 4 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن نادي العين الإماراتي هو الآخر من الممكن أن يحدث أي تغيير لأنه جاهز للارتفاع بقيمة العرض إلى 4ملايين و800 ألف يورو، لكن يتعين عليه إنهاء الاتفاق مع اللاعب حول عقده الشخصي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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