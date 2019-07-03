أندرسون وإيسنر يقودان فريق العالم في كأس ليفر للتنس 2019

سيقود الجنوب افريقي كيفن أندرسون المصنف الثامن عالميا فريق العالم الذي يدربه جون مكنرو في كأس ليفر للتنس في جنيف في سبتمبر ايلول المقبل برفقة الأمريكي جون إيسنر والكنديين ميلوش راونيتش ودينيس شابوفالوف ضد فريق أوروبا.

وأصبحت كأس ليفر، التي تقام لمدة ثلاثة أيام بين فريق أوروبا وفريق العالم، ضمن بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين رسميا في مايو ايار هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته في أول نسختين في براج ثم شيكاجو.

وتحمل البطولة اسم الأسطورة الاسترالي رود ليفر، الذي أحرز 11 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في الفترة بين 1960 و1969 ونجحت في جذب جماهير غفيرة العام الماضي بعد أن شارك فيها عدد من أعلى المصنفين في العالم مثل روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش خلال انتصار الفريق الأوروبي 13-8.

وسيكون مكنرو، الذي فاز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى كابتن فريق العالم في حين أن السويدي بيرون بورج، غريمه السابق والذي أحرز 11 لقبا في البطولات الكبرى، هو كابتن فريق أوروبا.

وقال مكنرو في بيان "كان كيفن وجون عنصران مهمان قرّبا فريق العالم من الفوز في 2018. أما ميلوش فهو صاحب ضربات إرسال قوية وحقق الفوز على جميع لاعبي الفريق الأوروبي أكثر من مرة.

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"نعرف تماما قوة الفريق الأوروبي المذهلة لكننا لن نذهب إلى جنيف لنخسر. اقتربنا كثيرا من الفوز في النسختين السابقتين. المرة الثالثة ستكون جذابة".

ويحتفظ أندرسون بذكريات لا تنسى في نسخة كأس ليفر في شيكاجو العام الماضي بعد أن فاز على ديوكوفيتش في الفردي واشترك مع الأمريكي جاك سوك ليتغلبا على ديوكوفيتش وفيدرر في الزوجي.

وقال أندرسون "كأس ليفر أكثر من مجرد بطولة جديدة. إنها تكريم لواحد من أبرز لاعبي التنس في كل العصور وهو رود ليفر والتضحيات التي قدمها هو وجيله بالكامل منحتنا الفرص والمسيرات التي نتمتع بها الآن".

وتقام منافسات كأس ليفر في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر وفاز فريق أوروبا بالنسختين السابقتين.

فريق أوروبا: رفائيل نادال وروجر فيدرر ودومينيك تيم والكسندر زفيريف وفابيو فونيني فريق العالم: كيفن أندرسون وجون إيسنر وميلوش راونيتش ودينيس شابوفالوف