شكرا لقرائتكم خبر عن «الباطن» تعقد اجتماعها الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ‫⁦‪@almateb1⁩

عقد مجلس إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، اجتماعه الأول بعد اعتماد المجلس من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث رفع المجلس في بداية الاجتماع شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم كبير سيكون له الآثر الإيجابي إن شاءالله، بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للمرحلة المقبلة وعلى رأسها الخطط المستقبلية للفريق الأول وكافة العاب النادي.

بعد ذلك اتخذ المجلس عدد من القرارات الإدارية، حيث تم تعيين كلاً من تعوض الهزيمي رئيساً تنفيذياً للنادي وتكليفه لاختيار مدير مالي، تكليف محمد العفاسي عضو مجلس الإدارة أميناً للمجلس وتكليفه بمنصب مدير لإدارة الإستثمار، تعيين الحميدي سعود مشرفاً عاماً على الفريق الأول، تعيين منصور الظفيري مديراً للاحتراف، تعيين خالد الصكب مدير للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، تعيين محمد الفيصل مديراً للمركز الإعلامي، تعيين بزيع السهلي مشرفاً للأمن بمنشأة النادي، تكليف سلطان الغضبان عضو مجلس الإدارة مشرفاً على الفئات السنية.