شكرا لقرائتكم إعلان قائمة منتخب ناشئى السلة المشاركة ببطولة إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الجهاز الفنى لمنتخب السلة للناشئين بقيادة رفيق يوسف، 12 لاعبا للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى تقام بالرأس الاخضر فى الفترة من 5 إلى 14 يوليو الجارى، وتأتى اهمية البطولة فى ظل كونها مؤهلة لبطولة كأس العالم.

ضمت قائمة المنتخب، كلا من عمر محمد جابر، إبراهيم محمد نبيل، محمود وليد، أسر جودة،مؤمن طارق خيرى، أحمد ياسر، عمر سعد، بلال عبد المطلب، كريم وليد، على أحمد، عبد الله ناصر، محمد على

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يرأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعود مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.

وتأهل منتخب رجال كرة السلة إلى بطولة الأفرو كان من خلال تحقيق المركز الثانى بتصفيات أفريقيا، بينما تأهل منتخب السيدات للبطولة الأفريقية بعد تحقيق المركز الأول فى التصفيات.

كان منتخب الناشئين قد توج بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة، ليحصد اللقب العاشر فى مسيرته بالبطولات العربية.