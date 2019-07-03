شكرا لقرائتكم القناة يتعاقد مع شقيق ميدو جابر لحراسة المرمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو القناة تعاقدهم مع مصطفى ديدا حارس الترسانة الأسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى بلاعب خبرة فى ظل سعى الإدارة نحو المنافسة والعودة للممتاز من جديد بعدما كانت قريبة منه فى الموسم الماضى.

ويعتبر مصطفى ديدا الشقيق الأكبر لميدو جابر صانع ألعاب الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى، وصاحب تاريخ كبير بالقسم الثانى

ديدا صاحب أشهر ركلة جزاء فى مصر مع الترسانة أمام الشرقية فى اللقاء الفيصل للصعود للدورى الممتاز، عندما لعب الكرة بشكل كوميدى تصدى لها حارس الشرقية بسهولة فى الوقت الذى لو كانت احرزت لأعلن وقتها صعود الشواكيش للممتاز، إلا أن الحظ بعدها ابتسم لأحفاد أحمد عرابى وفازوا وتأهلوا للممتاز.

ورحل مصطفى ديدا عن الترسانة بعد ضياع حلم الصعود للممتاز عقب رفض جماهير النادى دخوله لقلعة الشواكيش من جديد، وهو ما جعله يرفض الاستمرار وانتقل لأف سى مصر، ثم رحل لفاركو وأخيرا وقع للقناة.