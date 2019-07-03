شكرا لقرائتكم المقاصة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 7 يوليو فى الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للمقاصة، مواعيد بداية فترة الاعداد للموسم الكروى الجديد، حيث يبدأ الفريق يوم الأحد 7 يوليو الجارى، بإجراء القياسات والاختبارات الطبيبة للاعبين بمستشفى المقاولون العرب.

ووافق مجلس ادارة المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، بداية من يوم 17 يوليو الجارى.

ويعقد اللواء محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع أحمد حسام ميدو، لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق، قبل ارسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

ويبدأ فريق المقاصة أولى مبارياته الرسمية، يوم 1 سبتمبر المقبل، أمام الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كاس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد.