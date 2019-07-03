الخليج 365 يكشف مصير محمود فتح الله بالموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، مصير محمود فتح الله مدافع الزمالك، ونجوم أف سى السابق، بالموسم الكروى الجديد، بعد انتهاء تعاقده مع النجوم بنهاية الموسم.

ويفضل محمود فتح الله خوض تجربة كروية خارج مصر خلال الموسم الكروى الجديد، مفضلا عدم الانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز رغم تلقيه عروض عديدة، بعدما أصبح لاعب حر.

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وتلقى محمود فتح الله، ثلاثة عروض من الدوري اللبناني لاختيار أفضلهم في الفترة المقبلة لخوض تجربة جديدة بعدما سبق ولعب من قبل لصفوف فريق النجمة.

وتلقى فتح الله عروض لبنانية في الفترة الماضية من ضمنها النجمة بعد انتهاء تعاقده مع النجوم، بخلاف بعد العروض المحلية للمفاضلة بينهم.

ويفضل اللاعب خوض تجربة جديدة بالدوري اللبناني، ومن المقرر أن يحسم اللاعب موقفه من العروض اللبنانية خلال عدة أيام.