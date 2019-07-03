شكرا لقرائتكم رجل أعمال يتدخل لعودة محمد عبد المنصف للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخل أحد رجال الأعمال الزملكاوية الكبار، لعودة محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، لصفوف الزمالك مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس الأبيض الأساسى للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى الذى يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليًا على الملاعب المصرية حتى 19 يوليو الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن أحد رجال الأعمال الكبار يسعى حاليًا لإعادة عبد المنصف لصفوف الفريق الأبيض لتعويض غياب "جنش" الذى سيجرى عملية جراحية فى ألمانية وسيغيب على إثرها لمدة من 6 إلى 8 أشهر، الأمر الذى يجبر مسئولى الأبيض للتعاقد مع حارس مرمى مميز بجانب عماد السيد حتى تصبح حراسة مرمى الزمالك فى أمان.

أضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن رجل الأعمل الزملكاوى تحدث مع عبد المنصف لمعرفة مدى رغبته فى العودة إلى الزمالك بعد غياب دام لمدة 9 سنوات حيث رحل "أوسة" عن القلعة البيضاء عام 2010، وأوضح المصدر، أن عبد المنصف أبدى ترحيبه بالعودة للزمالك بشرط التفاوض بصفة رسمية مع إدارة نادى وادى دجلة خاصة وإنه قام بتجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوى لمدة موسم مقبل.

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