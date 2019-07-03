شكرا لقرائتكم الشكاوى تنعش خزينة الأهلي بـ 57 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب النادي الأهلي، انتعاش خزينته بملايين الجنيهات خلال الأيام القليلة المقبلة، نظير الشكاوى التى تقدمت بها القلعة الحمراء ضد بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة.

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لـ"الخليج 365"، أن الشئون القانونية بالقلعة الحمراء، تتابع بشكل دقيق ولحظى الشكاوى المقدمة ضد اللاعبين، والتى ستنعش الخزينة بملايين الجنيهات خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

أضاف المصدر أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما بتغريم كوليبالى مهاجم الأهلي الأسبق مبلغ مليون و436 ألف دولار – ما يوازى 24 مليون جنيه – لصالح القلعة الحمراء، وسيتم الحصول على هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة عاجلا أو آجلا، وإلا سيتم منع اللاعب من ممارسة كرة القدم.

كشف المصدر كذلك انتظار النادي الأهلي تقاضى 2 مليون دولار – ما يوازى 33 مليون جنيه – وهى قيمة الشرط الجزائى المستحق للقلعة الحمراء نظير انتقال عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة السعودي لنادي بيراميدز خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي تقدم بشكاوى للمطالبة بإيقاف الثنائى كوليبالى وعبد الله السعيد لحين حصول القلعة الحمراء على حقوقها المادية من اللاعبان.